"الطبية العليا للتقاعد" بالشارقة تستعرض قانون الضمان الاجتماعي

الشارقة 24:

عقدت اللجنة الطبية العليا للتقاعد في إمارة الشارقة التابعة لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري رئيس اللجنة وذلك بمقر الصندوق.

واستعرض الاجتماع، القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم 18 لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجنة، ومن ثم ناقش الخطوات والآليات اللازمة لتفعيل عمل اللجنة.

وأعرب رئيس اللجنة خلال الاجتماع، عن تقديره لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وثقته ورعايته ودعمه لمواطني الشارقة وأسرهم.

وأكد الأعضاء حرصهم على بذل كل جهد ممكن لتعزيز رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم وتعزيز سبل الرعاية والراحة والأمان الوظيفي والاجتماعي لموظفي حكومة الشارقة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتور صقر عبد الله سلطان المعلا، والدكتورة فاطمة محمد الخميري، وسعيد سلطان بن خادم وندى حسن الرئيسي.

كان قد تم تشكيل اللجنة بقرار من المجلس التنفيذي رقم 18 لسنة 2018، وذلك استناداً إلى ما ورد بشأن اللجنة في باب التعاريف بالمادة "1 " من القانون رقم 5 لسنة 2018، وهي تتبع حكومة الشارقة، وتعمل تحت إشراف صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.