سلطان بن أحمد: نخطط لتصدير الغاز المسال للعالم

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، أن مشروع الغاز النفطي المسال، الذي يوزع داخل الدولة، هو الأول من نوعه للمؤسسة التابعة لمجلس النفط.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في تصريح لـ "الشارقة 24": إن المؤسسة تدخل بهذا المشروع في السوق المحلي، مشيراً إلى سعيها لتغطية الطلب المحلي داخل الدولة، والتخطيط لتصدير الغاز إلى الخارج في المستقبل، وتوسيع نشاطها التجاري، وتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة للسوق العالمية.

وتوجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بالشكر إلى فريق العمل الذي عمل على إنجاح هذا المشروع.