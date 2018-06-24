شرطة الشارقة تحذر من جرائم النصب عبر حسابات التواصل الاجتماعي

الشارقة 24:

حذر فرع الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أفراد الجمهور بضرورة أخذ الحيطة والحذر من جرائم النصب عبر حسابات التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها بعض ضعاف النفوس من المحتالين عبر برامج ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف سرقة المعلومات الشخصية الخاصة، مثل أسماء المستخدمين وكلمات السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها.

وقال النقيب محسن أحمد محمد مدير فرع جرائم التقنية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إن بعض المحتالين يقومون بنصب شراكهم على ضحايا الجرائم الإلكترونية، وأن الشرطة تلقت عدة بلاغات وردت عبر قنوات التواصل الخاصة بالإدارة، أو الحضور الشخصي للمبلغين حيث تم التعامل معها جميعاً.

وأضاف أن معظم البلاغات كانت متشابهة في الأسلوب وتتم بإرسال رسائل للضحايا من قبل المحتالين بعد انتحالهم لشخصيات موظفين بشركات قطاع اتصالات، أو مؤسسات تجارية معروفة، والعمل على الحصول على خاصية طلب رمز التفعيل الخاص بالضحايا عبر إرسال رسائل نصية تزعم أن صاحب الحساب حصل على جائزة، أو أنه تم فتح بلاغ ضده ومن ثم يتم استدراجه للحصول منه على رمز التفعيل لتتم بعد ذلك السيطرة على حسابه الإلكتروني الخاص، واستخدامه في وقت لاحق بعد الوصول لكل المضافين لديه، ومن ثم طلب الأموال باسم الشخص صاحب الحساب من المضافين إليه التي لا يشك الضحية فيها باعتباره شخصية معروفة لديه ومضافة في حسابه مسبقاً.

من جانبه، قال العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الشارقة: "تطورت أساليب الجريمة في الآونة الأخيرة بأشكال مختلفة، ومنها جرائم النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونعمل من خلال فريق متخصص يعمل بمهنية عالية لمحاربة هذا النوع من الجرائم ، داعياً أفراد الجمهور للتحوط والحذر من المحتالين من خلال عدم إعطاء أي بيانات عن حساباتهم الشخصية الخاصة بوسائل التواصل لأشخاص مجهولي الهوية حتى لا تكون عرضة للاختراق ، وعدم إرسال الأموال بعد تلقي رسائل نصية إلا بعد التأكد من الشخص الذي يطلبها بمكالمة هاتفيه لتفادي الوقوع في شراك المحتالين ".