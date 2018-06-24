شرطة الشارقة و"رافد" تبحثان التعاون في تخطيط الحوادث المرورية

الشارقة 24:

ترأس العقيد دكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام إدارة العمليات المركزية بالإنابة، بمكتبه اليوم الأحد، اجتماع فريق العمل المشترك لتخطيط الحوادث المرورية بين شرطة الشارقة، وشركة رافد.

وبحث الجانبان دعم الجهود المشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور في مجال تخطيط الحوادث المرورية البسيطة بإمارة الشارقة، والتي تقوم شركة رافد بتنفيذها في إطار الشراكة الموقعة بين الجانبين.

ورحب العقيد دكتور أحمد سعيد الناعور، بالحضور مثمناً بالدور الذي تقوم به شركة رافد في مجال تخطيط الحوادث، وسرعة الاستجابة فور ورود البلاغ والوصول إلى مكان الحادث، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدداً من الموضوعات المشتركة بين الجانبين.

وحضر الاجتماع سالم سعيد المدفع مدير عام شركة رافد، وأحمد المشرخ، وعبد الله بوشليبي أعضاء مجلس الإدارة بالشركة، والمقدم محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات، والمقدم محمد رحمه الغزال رئيس قسم العمليات بإدارة العمليات، والنقيب محمد خلفان الكندي مدير فرع العمليات بشرطة الشارقة، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.