98% نسبة رضا المتعاملين عن خدمات مركز شرطة خورفكان

الشارقة 24:

أشارت الإحصائيات، وفق دراسة أجرتها الهيئة الاتحادية التنافسية والإحصاء، إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن خدمات مركز شرطة خورفكان بشرطة الشارقة، بلغت نسبة 98.2%، خلال العام الماضي، وهو ما عكس ترحيباً واسعاً في أوساط العملاء عن مستوى وسرعة الإنجاز والخدمات التي يقدمها المركز.

يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وقال المقدم وليد اليماحي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل، إن اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالمتعاملين يأتي مستمداً من اهتمام قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، مما ينعكس إيجاباً على السمعة الحضارية المتميزة لشرطة الشارقة كمؤسسة خدمية ومجتمعية بالدرجة الأولى.

وأكد المقدم اليماحي، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعاتهم وتنال رضاهم، وهو نتاج عن جهد متواصل وعمل منسجم بروح الفريق الواحد لتحقيق التميز المؤسسي في المجال الشرطي والخدمي، من خلال الكوادر المؤهلة والتي تتمتع بقدرات وكفاءات تعمل على التطور والارتقاء بمستوى الأداء الشرطي وجودة الخدمات للجمهور.