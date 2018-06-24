أوليفر كورنوك: الشارقة المكان الأمثل للعيش من ناحية التكلفة

الشارقة 24:

أكد أوليفر كورنوك رئيس التحرير في "مجموعة أكسفورد للأعمال" شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، يوم الأحد، أن الشارقة تصدرت مكانتها كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار من ناحية التكلفة.

وأعرب كورنوك في تصريح لـ "الشارقة 24"، على هامش إطلاق تقرير "الشارقة 2018"، خلال انعقاد حلقة النقاش الخاصة بخطط الإمارة، في فندق شيراتون الشارقة، عن سعادته بالتطور الملحوظ في الإمارة، خلال فترة زمنية وجيزة.

وسلط كورنوك، الضوء على التقرير، الذي جاء بالشراكة بين "أكسفورد للأعمال"، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ويناقش أحدث التحليلات عن اقتصاد الإمارة، ويعمل على تقييم الاتجاهات والتطورات فيها، مؤكداً أهمية التطور الذي تشهده الشارقة في عدة مجالات، ما يعزز مكانتها الاقتصادية في المستقبل.

وقال رئيس التحرير في "مجموعة أكسفورد للأعمال": إن التقرير يظهر تسارع جهود إمارة الشارقة، بهدف توسيع قاعدتها الاقتصادية، عبر مختلف النشاطات، وخاصة تشجيع ريادة الأعمال واستقطاب العديد من الأفراد للعيش والدراسة فيها، وأشاد بالسياسة الرشيدة للحكومة لدعم النمو الاقتصادي الملموس وتوجيهه في الاتجاه الصائب، لخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.

وشدد كورنوك، على أن إمارة الشارقة رسمت لنفسها منهجية للتطور، معززة بذلك مكانتها باعتبارها المكان الأمثل للعيش من حيث التكلفة.