حاكم الشارقة: منهجي التربوي والتعليمي يبدأ من الحضانة حتى الجامعة

الشارقة 24:

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر في إذاعة وتلفزيون الشارقة اليوم الأحد، إن منهج سموه التربوي والتعليمي يبدأ من الحضانة وحتى سنوات الجامعة.

وأوضح سموه، أن التربية تسبق التعليم، من حيث المنهج، قائلاً: "وزارة التربية والتعليم، التربية ومن ثم التعليم.. هكذا هو مسماها.. فالتربية تبدأ من بداية الحياة، ونريد أن نضع الموازين في مكانها الصحيح، فيبدأ تعلم اللغة العربية من الحضانة".

وأضاف سموه: "من تعليماتي للحضانات الحكومية، إذا دخلت واحدة إلى إحدى الحضانات، أن تقول السلام عليكم، فيسمع الطفل، ويتفكر في الكلام".

وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة، عن علاقته باللغة العربية، وقال إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وإن التدبر في القرآن يُحسّن اللغة والمفاهيم، فمن خلاله يتأكد الإنسان أنه إعجاز، وإعجاز القرآن ليس في إثبات نظريات علمية، بل في لغته.

ودعا سموه الجميع إلى قراءة القرآن بتدبر في معانيه.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: "من يقرأ القرآن من بدايته ويأخذ فيه طريقاً، فكلما رأى كلمةً سجل معناها، فسوف يدخل في عالم آخر من عجائب هذه اللغة، فاللغة العربية لا تُخطِئ".

وأضاف سموه قائلاً: "أعمل على وضع منهج ينقسم إلى 3 أقسام القسم الأول القرآن والسنة، القسم الثاني اللغة العربية ومفرداتها من "شعر وأدب ونثر وغيره"، وعلمٌ يأتي ثالثاً".

إلى ذلك، كشف صاحب السمو حاكم الشارقة، عن إصدار جديد لسموه بعنوان "قصائد الطِيبُ في التشبيب للشيخ سلطان بن صقر القاسمي"، "رحمه الله"، يحتوي على 8 قصائد.