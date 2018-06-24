سوق الحراج بالشارقة: 20% ارتفاع الإقبال على السيارات الصغيرة

الشارقة 24:

يشهد سوق الحراج بالشارقة، أحد الإدارات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، حركة إقبال نشطة من قبل العملاء من داخل دولة الإمارات وخارجها، وذلك على الرغم من زيادة أسعار النفط عالمياً، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع العام الجاري، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع الإقبال على السيارات الكبيرة عموماً، وسيارات الدفع الرباعي والرياضية، ذات المحركات الكبيرة والأسطوانات 8 و12، لمصلحة السيارات ذات المحركات الصغيرة والأسطوانات الأربعة، التي يقل استهلاكها للبنزين مقارنة بالسيارات الكبيرة.

وقال ماجد المعلا، مدير سوق الحراج بالإنابة: "هناك زيادة في الإقبال على شراء السيارات الصغيرة، مقارنة بحجم الإقبال على السيارات الكبير التي يكون محركها أكبر واستهلاكها للبنزين أكثر، ومع زيادة أسعار النفط عالمياً، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، أخذ الزبائن يميلون إلى السيارات الصغيرة، وبالتالي بقي مشهد الإقبال والحركة على السوق لافتة ونشطة، وقد جاء تراجع الإقبال على شراء السيارات الكبيرة لمصلحة السيارات الصغيرة ذات المحركات الصغيرة والأسطوانات الأربعة، التي نما معدل الطلب عليها خلال الفترة الماضية بنسبة تقترب من 20٪، في ظل توقعات بزيادة النسبة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف المعلا: "يعتبر سوق الحراج بالشارقة، الأكبر على مستوى المنطقة، الوجهة الأبرز لتجار ومتسوقي وعشاق السيارات، ويهدف إلى إعادة صياغة أنظمة ومعايير هذه الصناعة في إطار من الشفافية، ضمن وجهة واحدة تضفي على هذه الصناعة أجواء من الراحة، والقيمة، والثقة، والتنوع".