مجلس ضاحية الزبارة في خورفكان يبحث شؤون المواطنين

الشارقة 24:

بحث مجلس ضاحية الزبارة الموضوعات المتصلة بمختلف الأحياء السكنية التي يقطن فيها المواطنين، وتتبع لاختصاصاته، وأقر دراستها والعمل على تلبيتها بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية.

وأشاد المجلس بالدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمجلس ضاحية الزبارة، ولكافة مجالس الضواحي، لتعمل وفق رؤية سموه في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري العاشر الذي عقده المجلس، برئاسة محمد الغاوي النقبي رئيس مجلس الضاحية، وبحضور نائب رئيس المجلس خلفان صالح النقبي، وأعضاء مجلس الضاحية بمكتب دائرة شؤون الضواحي والقرى في مدينة خورفكان.

وتطرق الاجتماع إلى بحث أوجه التنسيق مع الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتعزيز تضافر الجهود والتعاون وفق ما تتطلع إليه ضاحية الزبارة، تماشياً مع سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى، وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي والمساهمة في الحفاظ على الأمن في المجتمع وصولاً إلى توفير المستوى المعيشي اللائق.