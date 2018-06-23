شرطة الشارقة تطلق "يداً بيد لتأمين مسكنك"

الشارقة 24:

دشنت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة "يداً بيد لتأمين مسكنك" والتي تهدف من خلالها إلى تأمين المساكن خاصة عند مغادرة أصحابها وسفرهم للخارج، ودعت أفراد الجمهور إلى ضرورة التسجيل في خدمة "مسكني" من خلال تطبيق وزارة الداخلية "MOI"، حرصاً منها على المحافظة على ممتلكاتهم، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي للوزارة في تعزيز الأمن والأمان.

وتشتمل الحملة على تقديم بعض الإرشادات والإجراءات الوقائية للجمهور والعمل بها عند مغادرتهم منازلهم لفترات قد تطول، ومنها ضرورة التأكد من إغلاق النوافذ والمداخل وفتحات التكييف وفحص الأقفال والتأكد من سلامتها، إلى جانب التأكد من إغلاق الخزائن عند وضع المُستندات والمقتنيات الثمينة داخلها.

كما دعت الحملـة إلى عدم ترك السيارات الثمينة بالمسكن إن أمكن حتى لا تتعرض للسرقة، وإبلاغ الجار المتعاون معك بغيابك، كما ويمكن ترك المفاتيح بحوزته لتفقد المسكن من فترة لأخرى، بالإضافة إلى عدم تركها في يد العمالة المساندة أو السائقين.

كما واشتملت الحملة على توزيع المطويات بلغات عدة كالعربية والإنجليزية والأوردية، للتعريف بمضامين هذه الخدمة، وأهدافها الداعية إلى تأمين المساكن وقت السفر.