الشامسي يترأس الاجتماع السادس للجنة القيادة بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع السادس للجنة القيادة بشرطة الشارقة، في نادي ضباط شرطة الشارقة، وذلك بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والعديد من مديري الإدارات، وأعضاء اللجنة بالقيادة العامة.

استعرض الاجتماع في مستهل أعماله أبرز القرارات، والتوصيات، التي خرج بها الاجتماع السابق، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذها، كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها تطوير الأنظمة، والبرامج الإلكترونية للمجالات الشرطية وفق أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطويعها في تحقيق أعلى معدلات الأمن، والسلامة، تحقيقاً لرؤى، وتطلعات القيادة الرشيدة في هذا المجال، وتماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2071.

كما ناقش الاجتماع العديد من المحاور الأمنية، والشرطية، والخدمية الهادفة إلى تحقيق سعادة المتعاملين، من خلال تطوير، وتحديث الخدمات بما يفوق تطلعات الجمهور، وتبني أفضل الممارسات لتحقيق النتائج المرجوة، بما يحقق رؤية، واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن، والسلامة.