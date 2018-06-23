الشارقة تستضيف اجتماعاً لفريق عمل "تطوير غرف العمليات"

الشارقة 24:

ترأس العميد عمر عبد الله السويدي نائب مدير إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة دبي ورئيس فريق عمل تطوير غرف العمليات في الإمارات الشمالية، أخيراً، اجتماعاً لـ "فريق العمل"، في نادي ضباط شرطة الشارقة، بحضور أعضاء من مختلف قيادات الشرطة بوزارة الداخلية.

واستعرض الاجتماع في مستهل أعماله أبرز القرارات، والتوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذها، كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث تم مناقشة توحيد مؤشرات وإجراءات العمل بغرف العمليات بالقيادات الشرطية، بالإضافة إلى الخطط التنفيذية وفق مؤشرات الأداء والخبرات العالمية الناجحة وأفضل الممارسات التي تم تطبيقها لتقليل زمن الاستجابة، للوصول الى المرتبة الأولى على مستوى العالم في معدلات سرعة الاستجابة.

وأكد العميد عمر عبد الله السويدي أن منهجية الأداء تضمن دقة المعلومات التي ترتكز عليها الخطط والتطبيقات التي تؤثر بشكل مباشر على سير العمل ما يعزز من تخفيض زمن الاستجابة.