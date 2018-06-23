"الوقاية والسلامة" بالشارقة تدرب 50 باحثاً عن عمل

الشارقة 24:

قامت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة بعمل ورشة تدريبية لعدد 50 باحثاً عن عمل، وذلك لتدريبهم وإكسابهم الخبرة اللازمة بشأن إجراءات الأمن والسلامة في بيئة العمل، لزيادة وعيهم ورفع مهاراتهم الوقائية، وتدريبهم على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الحوادث.

جاء ذلك خلال البرنامج التدريبي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالإمارة، للباحثين عن عمل بعنوان "الأمن والسلامة في بيئة العمل" وذلك ضمن خطتها السنوية الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع بما يخص الأمن والسلامة وتعزيز ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع وكيفية السيطرة على المخاطر في بيئة العمل.

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وقال سعادة الشيخ سيف محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة إن "الهيئة تولي اهتماماً بكافة الفئات المجتمعية، ومن ضمنها فئة الباحثين عن عمل كونهم إحدى الفئات المهمة في عجلة التنمية المجتمعية، لذا تسعى الهيئة إلى تسليط الضوء على أهم المعارف والمهارات الأساسية لتطبيق شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث يلخص هذا البرنامج أهداف السلامة والصحة المهنية بشكل مبسط لتوعية الباحثين عن عمل بأساسيات السلامة والصحة المهنية، ويقدم شرحاً مختصراً لمخاطر بيئة العمل وأساليب إطفاء الحرائق، كما أنه يعرض نبذة مختصرة عن الإسعافات الأولية ويقدم حلولاً لمعالجة المخاطر وتقييمها في بيئة العمل إلى جانب تعزيز ثقافة الصحة والسلامة للباحثين عن عمل من خلال تطبيق أنظمة ومبادئ ممارسات السلامة والصحة المهنية".

وأوضحت ندى السويدي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالهيئة، أن الهيئة تهدف لتوعية الباحثين عن عمل بأهمية السلامة والصحة المهنية، ما يعزز جاذبية العمل، وذلك من خلال نشر ثقافة الوقاية والاهتمام بتطبيق أنظمة ومبادئ السلامة والصحة المهنية.

فيما قالت رشا علي آل علي رئيس قسم الدراسات بدائرة الموارد البشرية إن "الدائرة تعمل على إعداد كوادر بشرية وطنية ذات مستوى أداء عالٍ، وقدرات تنافسية، بما يدعم خطة التنمية الحكومية، ويضمن تمكين الكوادر الوطنية البشرية بما يتناسب مع سوق العمل المحلي من خلال إكسابهم الخبرات والمهارات العملية إذا جاء البرنامج التدريبي اليوم‏ لرفع مستوى ثقافة الوقاية لدى الباحثين عن عمل وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة عليهم أياً كان تخصصهم".