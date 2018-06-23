اجتماع لـ "اللجنة التنفيذية للمدن الصحية" بالشارقة

الشارقة 24:

عقدت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، الخميس، اجتماعاً، مع اللجان التنسيقية، برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس اللجنة، الذي جرى خلاله مناقشة الخطط التطويرية لاستيفاء معايير توسعة نطاق المدن الصحية.

وناقشت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها مع اللجان التنسيقية برنامج الورشة التدريبية الخاص بالتوسع ببرنامج المدينة الصحية بالشارقة، الذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على مدى يومين الأسبوع المقبل.



وتهدف الورشة التدريبية إلى تعزيز وصقل مهارات وقدرات المنسقين والفرق العاملة بكيفية تطبيق معايير توسعة نطاق المدن الصحية، والاتفاق على الخطة المستقبلية للتوسع ببرنامج المدينة الصحية بالشارقة، إلى جانب تحديث المعلومات المختصة ببرنامج المدن الصحية، ومراجعة ما تم إنجازه بالشارقة في إطار المدينة الصحية، واستعراض الخطوات المستقبلية والخطة الزمنية لإعادة اعتماد الشارقة كمدينة صحية.



واستعرض أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجان التنسيقية بعض المقترحات لإبراز قصص النجاح والمبادرات المتميزة التي وضعت اسم إمارة الشارقة في جميع المحافل العالمية.



وحضر الاجتماع كل من الشيخة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة، وحصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية، والعميد خليفة محمد المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتورة أميرة الخاجة مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعبد الله المحرزي مدير إدارة الابتكار والتطوير في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وخلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية في دائرة الخدمات الاجتماعية.