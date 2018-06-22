الذيد تزف 100 عريس من أبناء الوطن السبت

الشارقة 24:

تزف مدينة الذيد، عصر السبت، 100 عريس من أبناء الوطن في حفل العرس الجماعي السابع، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من المجلس البلدي لمدينة الذيد.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد أن العرس الجماعي يبدأ بوصول راعي الحفل والحضور في تمام الساعة الخامسة مساءً في صالة الذيد للأفراح، والتقاط الصور التذكارية معهم، مشيراً إلى أن أعداد العرسان تجاوزت الـ 100 عريس.

وأكد بن هويدن أن الأعراس الجماعية تسهم في القضاء على شبح العنوسة، مشيراً إلى أن المجلس البلدي لمدينة الذيد حريص على مواصلة تنظيم الأعراس الجماعية.