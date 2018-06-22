سلطان بن أحمد يشيد بتنوع برامج "قناة الشرقية"

الشارقة 24:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن قناة الشرقية من كلباء تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز دور الخطاب الإعلامي من خلال قنوات تلفزيونية هادفة تعمل على إبراز تراث وتاريخ المنطقة الشرقية في إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن "قناة الشرقية" بما تعرضه من برامج هي جزء مهم من المنظومة الإعلامية والتراثية والثقافية التي يحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إبرازها لما لها من دور كبير في تقريب المجتمع والأسرة، وإثراء المخزون المعرفي لدى لجمهور.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ويرافقه أعضاء المجلس: سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام " شمس"، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، الخميس، لقناة الشرقية من كلباء للاطلاع على أبرز ما توصلت إليه القناة من برامج تراثية ومجتمعية تلامس واقع الأسرة والمجتمع في المنطقة الشرقية.

وتجول رئيس مجلس الشارقة للإعلام في الأقسام المختلفة لقناة الشرقية من كلباء، وتعرف على مختلف برامجها الخاصة التي تتنوع ما بين البرامج الطّبية، والنسائية، والتاريخية، والدينية، والترفيهية، مؤكداً أن القناة تتميز بأسلوب طرح فريد من نوعه، يهدف لمناقشة قضايا مجتمع المنطقة الشرقية، ومحاولة الوصول لحلول بالتعاون مع الجهات الحكومية.

واطلع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال زيارته على سير عمل مختلف الأقسام مثل قسم الهندسة، وقسم الإنتاج، وقسم الانتقاء وتقييم البرامج، وقسم المحتوى، التي تعمل معاً كمنظومة متكاملة لإنتاج البرامج التلفزيونية المتميزة التي تبث من قناة الشرقية من كلباء.

والتقى رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال جولته بالكوادر الإعلامية، وأثنى على جهود القائمين على قناة الشرقية من كلباء، مؤكداً أن ما تنتجه القناة من برامج تعد إضافة نوعية تساهم في تعريف الجمهور بالمنطقة الشرقية وتنوعها التراثي والثقافي.

ووجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالاهتمام بجودة العمل الإعلامي والحرص الدائم على الارتقاء به وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.