"سجايا فتيات الشارقة" تطلق برنامجها الصيفيّ التفاعليّ 15 يوليو

الشارقة 24:

تحت شعار "التحدي" وتزامناً مع الإجازة الصيفية، ينطلق في 15 يوليو المقبل، البرنامج التدريبي الذي تنظمه سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مستهدفاً الفتيات من سن 13- 18 عاماً للارتقاء بمهاراتهن وتنمية مواهبهن المتنوعة في أجواء حماسية تفاعلية جماهيرية.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى 18 أغسطس 2018، سلسلة من الورش والأنشطة الهادفة إلى تطويرالمهارات القيادية، والرياضية، والفنية، والتقنية، وغيرها، إضافةً إلى ورش تخصصية تحفز الفتيات على الخروج عن المألوف وتحدي قدراتهن والتنافس في أجواء حماسية وسط جمهور من المشجعين، وينتهي كل تحدي بتوزيع ميداليات على الفائزات.

ويستهدف البرنامج مواطنات دولة الإمارات ودول الخليج، وبنات المواطنات، وحاملات جواز جزر القمر والمقيمات في الإمارات من جنسيات أخرى.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة: "نعمل على استثمار أوقات الفتيات على مدار العام، ونولي فصل الصيف اهتماماً خاصاً، إذ يُشكِّل فرصة ذهبية يتم توظيفها لتقديم كل ما هو مفيد وممتع للفتيات، وقد حرصنا في هذا الصيف على توسيع مدارِك الفتاة من خلال التجريب، فضلاً عن دفعها لخوض أنواع مختلفة من التحدّيات، وذلك في سبيل بناء شخصيتها".

ويتم الانضمام إلى "التحدي" وأنشطته الحماسية الاستثنائية لقاء رسوم رمزية، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي www.sajaya-registration.com