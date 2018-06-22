"إصلاحية الشارقة" تستعرض مبادراتها في المحافظة على تماسك الأسر

الشارقة 24:

استقبل العميد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بالشارقة، مؤخراً، وفداً من إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، برئاسة الاستاذة موزة الشحي، وبحضور العقيد منى سرور مدير فرع سجن النساء، والمقدم عبد الله الغزال رئيس قسم الاصلاح والتأهيل بإدارة المؤسسة العقابية.

يأتي ذلك انطلاقاً من الرغبة المستمرة من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز الاهتمام بواقع نزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية وأسرهم، وتعزيزاً لروح التضامن، والتكافل الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية بين كافة مؤسسات المجتمع المدني وكافة الدوائر المحلية بإمارة الشارقة، واضطلاع على الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة في التمكين الاجتماعي لأسر النزلاء.

حيث استعرض مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية العديد من المبادرات والبرامج التي تطلقها المؤسسة العقابية والاصلاحية بشرطة الشارقة منها مبادرة "الدمج"، التي تهدف الإدارة من خلالها إلى المحافظة على الأسر متماسكة ومزدهرة من خلال الرعاية والتمكين الأسري، وذلك بالتعرف على المشاكل التي تواجه أسر النزلاء لتمكينهم اجتماعياً ونفسياً، وتقديم ما يلزم من دعم معنوي ومادي لهم، أيضاً برنامج "سند" لتأهيل أسر النزلاء لريادة المشاريع التجارية الصغيرة، وبرنامج "غرس الأمل" لرعاية أبناء النزلاء وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وفي ختام الزيارة، ثمنت رئيسة الوفد الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة في رعاية وتأهيل نزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية وأسرهم واعتبرتها نقلة نوعية نحو تحقيق الأهداف التنموية، في إطار المسؤولية المجتمعية.