"إكسبو الشارقة" يطلق أكبر مدينة لممارسة الرياضة في العطلة الصيفية

الشارقة 24:





أعلن مركز إكسبو الشارقة عن إطلاق أول مدينة رياضية من نوعها بالشراكة مع شركة "إي آي دي أس" الرياضية، لتُشكّل الحدث الرياضي الأهم في المنطقة الذي يجمع تحت سقف واحد وعلى مساحة 6 آلاف متر مربع أكبر عدد من النشاطات والألعاب الرياضية.

وتنطلق فعاليات النسخة الأولى من هذه المبادرة التي تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لمركز إكسبو الرامية إلى دعم فئة الشباب وتوفير بيئات محفّزة لهم على النشاط والابداع، في الخامس من يوليو المقبل، وتستمر أنشطتها على مدى 60 يوماً، حيث تختتم فعالياتها في الثامن من سبتمبر المقبل.

وتستهدف المبادرة تحفيز التلامذة والطلاب من أطفال ومراهقين وشباب على ممارسة الرياضية طوال موسم العطلة الصيفية، ضمن بيئة متكاملة ومُعدّة خصيصاً لتقيهم ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام، وتوفر لهم أعلى معايير الأمان، وذلك تحت إشراف نخبة من المدربين والمختصين على النشاطات كافة.

وقال سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في مركز إكسبو الشارقة: "إن إدارة المركز تسعى عبر تنظيم مبادرة المدينة الرياضية إلى توفير بيئة ملائمة للأطفال والمراهقين والشباب من حيث الأجواء والأمان، تتيح لهم ممارسة أنشطة رياضية عدة تحت سقفها خلال فترة العطلة الصيفية التي تجبر كثير منهم على البقاء في منازلهم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده الدولة خلال هذه الفترة من السنة".

وأشار شطاف إلى أن الدراسات والأبحاث المتخصصة في أنماط الحياة أكدت ضرورة الابتعاد عن نمط الخمول والبقاء في المنزل وتهيئة الجسم رياضياً، لافتاً إلى أن المركز قرر بالتعاون مع شركة "إي آي دي أس" الرياضية تنظيم هذا الحدث طوال العطلة الصيفية وعلى مدار 60 يوماً، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة ممكنة لفئة الشباب التي تعتبر الطاقة المحركة والعامل الرئيس في بناء المستقبل، وبالتالي تجنيب هذه الشريحة الاجتماعية التأثيرات النفسية والبدنية السلبية الناجمة عن حالة الخمول المنزلي والتي تؤدي إلى كثير من الأمراض أهمها السمنة والسكري التي تسجل معدلات عالية بين المراهقين والشباب.

وأضاف شطاف: "أن المدينة الرياضية ستوفر ملاعب كرة قدم ومضمار للجري وملاعب وساحات وصالات مغطاة لأنشطة أخرى عدة، بالإضافة إلى مراكز للياقة البدنية، بالتعاون مع نخبة من المدربين والمتخصصين الرياضيين الذين سيتولون عمليات الإشراف على كافة الأنشطة الرياضية لضمان تقديم تجربة رياضية رائدة"، منوهاً إلى أن المدينة ستقدم للمراهقين والشباب بعض الفعاليات والنشاطات التي تتيح مشاركة أولياء الأمور في ممارسة الرياضة مع أبنائهم، لافتاً إلى أن المشاركة في النشاطات لن تقتصر على المشاركات الفردية أو العائلية فحسب حيث ستستقبل المدينة مشاركات النوادي والجمعيات والشركات.

من جهته، قال السيد ماجد بشير الرئيس التنفيذي لشركة "إي آي دي أس" الرياضية: "الأهداف المرجوة من تنظيم حدث المدينة الرياضية لا يقتصر على حث الشباب على ممارسة بعض الألعاب الرياضية فحسب، بل يشمل العمل على إكسابهم معلومات علمية ذات قيمة سيقدمها لهم المشرفون على النشاطات، إلى جانب زرع بعض القيم الأخلاقية فيهم مثل التحمل والجلد، بالإضافة إلى تعزيز الروح الرياضية والتسامح عبر جمع أكبر عدد من الجنسيات تحت سقف واحد لممارسة نشاطات مشتركة".

وستوفر المدينة الرياضية التي ستقام ضمن مركز اكسبو الشارقة مسارات وساحات وملاعب متعددة لما يقرب من 20 نشاطاً رياضياً، تشمل كرة القدم والكريكت وكرة السلة والكرة الطائرة والركبي والتنس والريشة الطائرة والاسكواتش ولوحة التزلج وتنس الطاولة ومركز اللياقة البدنية ومسار السباق وغيرها من البرامج الرياضية.

وتفتح المدينة الرياضية أبوابها يومياً من 11 صباحاً ولغاية 11 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 2 بعد الظهر وحتى 11 مساءً أيام الجمعة.