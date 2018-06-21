%96 نسبة رضا المتعاملين عن خدمات "المرور والترخيص" بالشارقة

الشارقة 24:

حقق مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، 96% نسبة رضا للمتعاملين خلال العام الماضي، وذلك وفق الدراسة التي أجرتها الهيئة الاتحادية التنافسية والإحصاء، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وقال العقيد علي بوالزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين مركز خدمات المرور والترخيص، إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص بشكل مستمر على تحقيق الريادة والتميز وفقاً لأعلى معايير الجودة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لأجل رفاهية المتعاملين، مؤكداً حرصها على تحقيق استراتيجية القيادة الرشيدة خاصة فيما يتعلق بمفهوم التحول الذكي من خلال تسخير التكنولوجيا في خدمة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح العقيد بوالزود، أن الدراسة التي أجرتها الهيئة، جاءت بهدف التعرّف على التحديات التي تواجه المتعاملين من خلال حصولهم على الخدمة، وأضاف إن الهيئة حددت بناءً على نتائج الدراسة نقاط التحسين المطلوبة، التي تضمن تحقيق أعلى المعدلات في رضا المتعاملين.

وأكد مدير مركز خدمات المرور والترخيص، أن إجراء هذه الدراسة يندرج في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة الدائم على الارتقاء بأدائها وتقديم خدمات مبتكرة، وذلك انطلاقاً من تحقيق التميّز الذي يلبي تطلعات القيادة الرشيدة للدولة وينسجم مع رؤية الإمارات 2021.