اللواء الشامسي يكرم المتعاونين بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

كرم قائد شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، بحضور المقدم محمد عبد الله علاي مدير إدارة المرور والدوريات بمقر نادي الضباط، الخميس 21 يونيو2018، السيد عبد الناصر محمد علي التميمي، وذلك تقديراً لدوره الإيجابي الذي أبداه تجاه فريق العمل الميداني لشرطة الشارقة.

وكرم اللواء الشامسي الرقيب سامر عزام إبراهيم من إدارة المرور والدوريات لتميزه في أداء واجبه مما عكس الدور الإيجابي لعمل الشرطة لدى مستخدمي الطريق.

وأكد اللواء الشامسي أن التكريم يأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على تقديم صوت شكر لكل المتعاونين معها بما يسهم في خدمة المجتمع، ولكل المتميزين من منسوبيها الذين يؤدون واجبهم بكل تفاني وإخلاص في مختلف ميادين العمل.