العقيد الناعور يكرم إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

تقديراً لجهودهم المتميزة في الأداء، وفي إطار تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية لتحفيز وتشجيع جميع العاملين لبذل مزيد من العطاء للارتقاء بمستوى العمل، كرم العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إدارة المرور والدوريات، وفي مقدمتهم المقدم محمد علاي النقبي مدير الإدارة لتميزهم في تطبيق الخطة المرورية الموضوعة على الوجه الأمثل، والتي نتج عنها انخفاض البلاغات المرورية وانتشار الدوريات وسرعة الاستجابة، بحضور المقدم جاسم بن هدة السويدي مدير إدارة العمليات، والمقدم حميد سعيد الجلاف نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين وعدد من ضباط الإدارة.

وأثنى مدير عام العمليات المركزية بالإنابة على جهود إدارة المرور والدوريات وحرصهم على الارتقاء بمستوى أدائهم في العمل متمنياً لهم دوام التوفيق، ومؤكداً أن هذا التكريم نهج حرصت القيادة العامة لشرطة الشارقة، تقديراً كل من ساهم بجهوده للمحافظة على سلامة أفراد الجمهور، في ظل الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية.

وعبر المكرمين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذا التكريم، وعلى دور القيادة المستمر في تقدير عطاءات وإنجازات العاملين في وزارة الداخلية من العسكريين والمدنيين، بما يعزز مسيرة العمل الأمني بمختلف القيادات التابعة لوزارة الداخلية.