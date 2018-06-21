"الحكومة الإلكترونية" بالشارقة تنظم ورشة لكبار السن

الشارقة 24:

نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، بالتعاون مع نادي الأصالة بإدارة الرعاية المنزلية التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ورشة عمل حول كيفية استخدام الهواتف الذكية لكبار السن.

وأكدت سعادة نور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية، أن هذه الورشة واحدة من سلسلة ورش ومحاضرات تقوم الدائرة بتنظيمها ضمن مبادرات الشارقة مدينة مراعية لكبار السن.

وأضافت النومان، إن دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة تسعى دائماً إلى الاهتمام بالآباء والأجداد، ودمجهم في المجتمع من باب عادات وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاليم ديننا الحنيف، بما يفضي إلى مزيد من العطاء المتبادل بين الوطن وأبنائه.

مؤكدة أنه خلال الفترة القادمة ستعمل الدائرة على عمل برامج نوعية تلبيةً لتطلعات كبار السن، كاشفة عن التطور الكبير الذي شهدته خدمات كبار السن في إمارة الشارقة والشوط المهم الذي قطعته اللجنة العليا لمتابعة عضوية الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسنّ، مع شركائها في تحسين جودة حياتهم واندماجهم ومساهمتهم في الفعاليات المجتمعية.

ألقت الورشة ميثاء السويدي وميثاء الغافري اللتين أكدتا على أهمية الورشة من خلال المعلومات الوافية والضرورية والأساسية حول كيفية استخدام الأجهزة الذكية لفئة كبار السن، بما يسهم في تعريفهم وتوضيحهم، على مختلف البرامج والتطبيقات الأساسية التي تساعدهم في مختلف المجالات.

تضمنت الورشة كيفية تكبير وتصغير النصوص من خلال الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أند رويد أو الأيفون، كما شملت عرض تطبيقي عملي لكبار السن حول كيفية استخدام تطبيق مكتبة الجرير الذي يتضمن العديد من الكتب المفيدة التي ستساعدهم وتنمي مهاراتهم في مختلف المجالات، كما تم تعريفهم أيضاً على بعض البرامج والتطبيقات الإسلامية من أهمها المصحف الذهبي الذي يحتوي على أوقات الصلاة وتفسير العديد من الآيات القرآنية، إضافةً إلى أنه يوفر القرآن الكريم في تصميم أنيق، واضح، بألوان مريحة، مما يجعل استخدامه مميز، مع سهولة التنقل أو البحث داخل الآيات.