بلدية الحمرية تشيد بجهود "أشغال الشارقة" في إنشاء الرصيف البحري

الشارقة 24:

أشادت بلدية الحمرية بجهود دائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة في تنفيذ مختلف المشاريع في منطقة الحمرية، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإنجاز جملة من المشاريع التطويرية والتنموية بالحمرية في إطار رؤية سموه لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الإمارة، وتنمية حركة التجارية والاقتصادية النشطة بالحمرية.

جاء ذلك في أعقاب مباشرة دائرة الأشغال العامة، الأربعاء، بإنشاء الرصيف البحري لسوق السمك بمدينة الحمرية، والذي يمتد بمحاذاة سوق الخضروات وسوق السمك وجمعية الصيادين ومصنع الثلج.

وأشار مبارك راشد الشامسي إلى أهمية مشروع إنشاء الرصيف البحري، والذي تقدر تكلفته بـ 12 مليون درهم بإجمالي طول 171 متراً، وما يمثله من شريان حيوي لتطوير المنطقة.

وأضاف إن المشروع الحالي يعد من أحد المشاريع الحيوية التي تخدم الصيادين بصفة خاصة، وأهالي المنطقة بصفة عامة، وذلك ضمن حزمة من المشاريع التي تشرف عليها دائرة الأشغال العامة بالتنسيق مع بلدية الحمرية، مؤكداً إلى أن بلدية الحمرية لن تتوانى من خلال مختلف كوادرها في تقديم أوجه الدعم وتذليل مختلف الخدمات لإنجاز المشروع في وقته.

ودعا الشامسي أهالي الحمرية والزوار إلى الانتباه خلال الاقتراب من موقع إنشاء الرصيف البحري، وتوخي الحيطة والحذر لوجود مناطق عبور شاحنات ومعدات ثقيلة عاملة في المشروع.