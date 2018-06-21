إبراهيم البلوشي يكشف طرق الوقاية من إصابات العمل

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نظمت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة برنامجاً تدريبياً توعوياً للباحثين عن عمل في دائرة الموارد البشرية فرع الدفين، تحت عنوان "الصحة والسلامة والبيئة في العمل".

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد إبراهيم البلوشي المدرب المعتمد ومهندس الصحة والسلامة والبيئة، أهمية هذه الورشة التي جاءت بالتنسيق بين دائرة الموارد البشرية وهيئة الوقاية والسلامة، والتي تستهدف الأشخاص الباحثين عن عمل.

وأضاف البلوشي: "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعريف الحضور بكيفية حماية العاملين، وتزويدهم بأساسيات تحديد المخاطر المحتملة الموجودة في جميع مجالات العمل، بالإضافة إلى تعليمهم المهارات المطلوبة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التدقيق البيئي والداخلي، وكيفية التعامل في حالات الطوارئ، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم".

وفي ختام حديثه قال البلوشي نتمنى من المشاركين الخروج بالتوعية المطلوبة والأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها.