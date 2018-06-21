سيف بن زايد يكرم بلدية الشارقة لمشاركتها في مجالس الداخلية الرمضانية

الشارقة 24:





كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سعادة عبد الله علي القايدي، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، ممثلاً عن البلدية باعتبارها إحدى الجهات الحكومية التي شاركت في المجالس الرمضانية التي تنظمها الوزارة، للعام السابع على التوالي.

وجاءت المجالس الرمضانية لوزارة الداخلية هذا العام تحت شعار "الإمارات الرقم 1"، لتكرس البلدية حرصها على المشاركة في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تنظمها الدولة، بتوجيهات سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية.