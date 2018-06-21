"الوقاية والسلامة" بالشارقة تنظم برنامجاً توعوياً للباحثين عن عمل

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

قالت ندى السويدي مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة إن الهيئة نظمت، الخميس، برنامجاً تدريبياً توعوياً للباحثين عن عمل، بعنوان "الأمن والسلامة في العمل"، بدائرة الموارد البشرية فرع الدفين بهدف تعريف المشاركين كيفية حماية الموظفين الإداريين والفنيين العاملين بالمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الحوادث المحتملة التي قد تتسبب بإصابات العمل.

وأضافت السويدي: "البرنامج يستهدف تعريف الباحثين عن عمل على المخاطر التي يمكن أن تواجههم في المحيط الخارجي، أو في بيئة العمل نفسها".