"خيرية الشارقة" تكرم القائمين على حملة جود الرمضانية

الشارقة 24:





كرمت جمعية الشارقة الخيرية، الشركاء والإدارات الخارجية والفرق التي نفذت حملة "جود الرمضانية" بمختلف عناوينها بشكل يليق بالعمل الخيري والإنساني، ويحقق الهدف في إسعاد الأفراد والأسر المتعففة والمحتاجة، من خلال محاور الحملة الأساسية المتمثلة في المير الرمضاني، ومشروع إفطار صائم، وزكاة المال، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، وتضمن حفل التكريم عرضاً لفيلم وثائقي عن حملة جود الرمضانية لهذا العام، وحضر الحفل سلطان بن بطي المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، الأمين العام للجمعية، وعبد الله مبارك الدخان، وعبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية، بالإضافة إلى مدراء إدارات الفروع، ومدراء الإدارات الرئيسة.

وقال عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، إن جمعية الشارقة الخيرية تحرص على ترجمة وتنفيذ توجهات الدولة في العمل الخيري والإنساني، فهو عنوان كبير في دولتنا منذ نشأتها ويتجلى في كثير من الأعمال والبرامج والأنشطة والمبادرات، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأضاف في حفل التكريم الذي نظمته الجمعية في فندق راديسون بلو بالشارقة: "ها نحن نودع رمضان الفضيل، ونعلن عن انتهاء أعمال ومهمات حملة جود الرمضانية التي حققت الهدف بأفضل صورة، ولولا جهودكم ودوركم لما حققنا كل هذا النجاح، فكل الشكر والتقدير لكم".

وتابع: "كما تعلمون منذ نحو ٣عقود تحرص الجمعية على تنفيذ حملة رمضان بشكل يعكس نهج الخير المغروس فيها، ويحقق الهدف الأساسي بما يؤكد على أهمية وعمق التكافل والتضامن والتعاضد، وحرص الجمعية على أن يكون فعل الخير عنوان دائم في كل أنشطتها وبرامجها وأعمالها".

ولفت إلى أن الجمعية كانت حاضرة في أكثر من موقع ومكان، من خلال ما قدمته الأيادي البيضاء للمحسنين والمتبرعين وفاعلي الخير، سواءً في أيام توزيع المير الرمضاني قبل حلول الشهر الفضيل، أو طوال أيام الشهر الفضيل من أجل تنفيذ مشروع إفطار صائم، سواءً داخل الإمارة في 147 موقعاً، أو خارج الدولة حيث وصلنا إلى 74 بلداً، كما كانت جهودكم محل تقدير واعتزاز من خلال ما قمتم به في علمية توزيع زكاة المال وزكاة الفطر وكسوة العيد، لإدخال الفرحة إلى قلوب كل الأسر المحتاجة والمتعففة المسجلة في كشوفات وسجلات الجمعية.

وكرمت الجمعية في حفل ختام حملة "جود الرمضانية" عزيز فرحان العنزي، وسفراء التطوع الإعلامي، منذر المزكي، إبراهيم الذهلي، الفنان سعيد سالم، والبرامج والشبكات، وفريق عمل قوافل الخير، وبرنامج قلبي اطمأن، وبرنامج دروب، وبرنامج إمارات الخير، وبرنامج الريح المرسلة، وشبكة فرسان الإمارات، والعين الإخبارية، وفرق عمل اللجان، واللجنة العليا، والإدارات الخارجية من موظفي الجمعية ومتطوعيها.