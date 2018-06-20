"أراد" تطلق المرحلة الرابعة لمشروعها "مساكن نسمة"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت شركة التطوير العقارية "أراد"، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، المرحلة الرابعة من وجهتها العصرية المبتكرة في قلب الشارقة "مساكن نسمة"، التي تشمل 302 وحدة سكنية، وذلك عقب تحقيق نسب مبيعات استثنائية، في المراحل السابقة من المشروع.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة "أراد"، قرب الانتهاء من "مساكن نسمة"، التي تعد مشروع "أراد" الأول، حيث لم يتبق سوى مرحلة واحدة فقط قبل الانتهاء من المشروع، الذي نتوقع إقبالاً كبيراً على وحدات مرحلتيه الرابعة والخامسة، من قبل المستثمرين والراغبين بتملك منازل حديثة ومريحة، ضمن مجتمع متكامل.

وتجري أعمال البناء في مشروع مساكن نسمة، وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم إنجاز 35% من المرحلة الأولى، وسيتم تسليمها بحلول نهاية العام الجاري، كما تمت المباشرة بالأعمال التمهيدية وتسوية الموقع للمرحلة الثانية بداية العام الجاري، في حين يتوقع طرح عقد إنشاء المرحلة الثالثة في الشهر المقبل.

ووصلت الأعمال الإنشائية في المركز التجاري الرئيسي في المشروع، والذي يمتد على مساحة 6500 قدم مربعة، إلى الطابق الأول، مع توقع تسليمه نهاية العام الجاري.