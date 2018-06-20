بلدية الشارقة تؤكد متابعتها ملاحظات الجمهور

الشارقة 24:

أكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، الالتزام بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبذل كل الجهود للقضاء على مشوهات المظهر العام، وتوفير الراحة للسكان والزوار، ومتابعة كل الملاحظات التي ترد من الجمهور.

من جانبه، أكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين، في مداخلة على برنامج الخط المباشر، رداً على متصلة اشتكت من أصوات مزعجة تصدر من مطعم قريب من منزلها، أن البلدية قامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث توجهت فرق البلدية عقب ورود البلاغ، وإزالة شاشة التلفاز من المطعم، واستدعاء صاحبه لاتخاذ الإجراء اللازم.