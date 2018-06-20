شرطة الشارقة تشارك في مؤتمر "الأدلة الجنائية" بإيطاليا

الشارقة 24:

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على مواكبة المستجدات والتطورات العلمية والتقنية في مجال مكافحة الجريمة، ومساندة الكوادر العلمية والمتخصصة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في وحداتها الجنائية، والرقي بمسئولياتها وخدماتها الأمنية وفق معايير الجودة والتميز، وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة، شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في مؤتمر الأدلة الجنائي العالمي، الذي عقد مؤخراً في إيطاليا لمدة يومين خلال الفترة 11-12 يونيو2018 من خلال إيفاد المساعد فيصل حسن الحوسني من مرتب قسم المختبر الجنائي بالإدارة العامة للعمليات الشرطية، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، واكتساب المهارات والمعارف المعاصرة في التخصصات الدقيقة للعمل الجنائي، خصوصاً وأن المؤتمر تركزت محاوره بشكل أساسي حول عدد من التجارب والممارسات الفريدة لأحدث الابتكارات والتطورات الناشئة والمستقبلية في مجال الأنظمة والتقنيات المستخدمة في المجتمع الجنائي.

وكان الحوسني قد شارك بورقة بحث علمية تحدث فيها عن أهمية تفعيل بصمة الأذن الرقمية، وتسليط الضوء عليها كإضافة جديدة في عالم تحديد الهوية، وخصوصاً في الأماكن التي تتطلب المزيد من الإجراءات الاحترازية الأمنية.

مضيفاً أن حضور المؤتمر كان من الأهمية بمكان على صعيد الالتقاء بخبراء وزملاء المهنة من المختبرات الجنائية حول العالم، خاصة وأنه تضمَن عدداً من المحاضرات والندوات وورش العمل التي أتاحت للمشاركين فرص علمية مفيدة أضافت حصيلة من المعارف المعاصرة التي أثْرَت مكتسباتهم العلمية والتعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات والبرامج العلمية المستخدمة في المختبرات الجنائية الحديثة ، فضلاً عن عرض عدد من البحوث والدراسات العلمية النوعية لأكثر من 40 متحدثاً من مختلف دول العالم بكافة التخصصات ذات العلاقة ودورها الحساس في الكشف عن الجرائم وأساليبها المختلفة.

من جانبه أثنى العميد خبير أحمد حاجي السركال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة على الأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه التجمعات العلمية والفوائد المتحققة منها، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تقوم به في تمهيد الطريق أمام الكوادر الفنية وتمكينهم من فرص تطوير قدراتهم وتنويع مهاراتهم، والاطلاع على آخر المستجدات والتقنيات، وبما يرفع كفاءة العمل والارتقاء بأسلوب أدائهم، فضلاً عن تهيئة الأجواء للالتقاء والمشاركة في تبادل المعارف والتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً حرص القيادة على تطوير علاقات الشراكة مع الآخرين في مجالات الكشف عن الجريمة ومكافحتها والبحث العلمي، ومد جسور التعاون والتواصل الدولي مع زملاء العمل، والاستفادة المستقبلية من تجاربهم وخبراتهم ونقلها للمختبر.