شرطة الشارقة تطلق مبادرة "مركبتي مسؤوليتي"

الشارقة 24:





أطلقت إدارة ترخيص الأليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع شركة "إنوك" بقرية تسجيل المركبات بالشارقة مبادرة "مركبتي مسؤوليتي" والتي تهدف إلى تشجيع أصحاب المركبات التي انتهت ملكيتها من فترة طويلة، ولم يقوموا بتجديدها لأسباب مختلفة، بالإسراع إلى تجديدها لإسقاط رسوم تأخير التجديد عنهم، وذلك في الفترة من 7-5-2018 وحتى 11-6-2018، عبر تطبيق وزارة الداخلية MOI.UAE، الذي يوفر الوقت والجهد في إصدار الملكيات الجديدة، حيث تتوفر المبادرة في قرية تسجيل الشارقة فقط.

حضر إطلاق المبادرة المقدم حميد سعيد الجلاف نائب مدير إدارة ترخيص الأليات والسائقين، المقدم محمد أحمد المحرزي رئيس قسم ترخيص الآليات، والأستاذة دينا أحمد عبادي مديرة الحسابات بشركة "إنوك"، وعن المبادرة قال المقدم الجلاف: "تأتي المبادرة ضمن أهداف شرطة الشارقة في تحسين وتطوير مستوي الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل الحصول عليها، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أماناً وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة لهم".

وتشتمل المبادرة على سحوبات قيمة للعديد من الجوائز، يتم تقديمها للمتعاملين خلال فترة التجديد المحددة أنفاً.

وحث المقدم الجلاف السائقين بضرورة الالتزام بتجديد ملكيات مركباتهم في أوقاتها بانتظام، لضمان سلامتهم وسلامة مركباتهم، والتقيد بقوانين السير والمرور من أجل طرقات خالية من الحوادث.