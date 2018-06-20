سمية الشامسي: كبار السن يحظون بمكانة اجتماعية رفيعة في إمارة الشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قالت سمية الشامسي مسؤول نادي الأصالة بإدارة الرعاية المنزلية التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، الأربعاء: "نستضيف دائرة الحكومة الإلكترونية التي تقدم ورشة عمل لكبار السن حول كيفية استخدام الهواتف والتطبيقات على الأجهزة الذكية"، مشيرة إلى أنها الاستضافة الثانية للدائرة حيث قدموا في المرة الأولى ورشة كيفية استخدام برنامج "الواتس آب" و"جوجل ماب"، إضافةً إلى تعليم كبار السن كيفية تنزيل لعبة شعلة التي تحافظ على ذاكرتهم.

وأضافت الشامسي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" إن إدارة الرعاية المنزلية تقدم مجموعة من الخدمات لكبار السن لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع، ورفع المستوى المعيشي لهم وتنمية مهاراتهم، وتوظيف مهاراتهم في المكان المناسب.

وأشارت سمية الشامسي إلى أن الورشة المقامة، الأربعاء، مميزة، وسوف يستفيد منها كبار السن من خلال استخدام برامج تسهل عليهم عملية التواصل مع أهلهم وأصدقائهم.