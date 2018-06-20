ميثاء السويدي: ورشة تطبيقية لتسهيل استخدام الأجهزة الذكية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قالت ميثاء السويدي من دائرة الحكومة الإلكترونية: "قدمنا اليوم في نادي الأصالة بإدارة الرعاية المنزلية، ورشة عمل لفئة كبار السن حول كيفية استخدام الأجهزة الذكية، ضمن مبادرات إمارة الشارقة وانضمامها لبرنامج مدينة الشارقة مراعية لكبار السن".

وأضافت السويدي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، إن الورشة تضمنت كيفية تكبير وتصغير النصوص من خلال الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أو الأيفون، كما تم عمل تطبيق عملي لكبار السن حول كيفية استخدام تطبيق مكتبة الجرير الذي يتضمن العديد من الكتب المفيدة التي ستساعدهم وتنمي مهاراتهم في مختلف المجالات.

وتابعت السويدي: "تم تعريفهم أيضاً على بعض البرامج والتطبيقات الإسلامية، ومن أهمها المصحف الذكي، الذي يحتوي على أوقات الصلاة وتفسير العديد من الآيات القرآنية، إضافةً إلى أنه يوفر القرآن الكريم في تصميم أنيق، واضح، بألوان مريحة، مما يجعل استخدامه رائعاً للجميع، مع سهولة التنقل أو البحث داخل الآيات".

وفي ختام حديثها توجهت السويدي بالشكر لكل من ساهم في نجاح الورشة، متمنية تقديم الاستفادة لكبار السن.