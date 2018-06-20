عائشة الكعبي: "كن مثلي وأفضل" تنمي شخصية الأطفال

الشارقة 24 - محمود سليم:





صرحت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن المشاركة الكبيرة في المسابقة الرمضانية "كن مثلي وأفضل 4" تعكس نجاح المبادرة في تعزيز السلوكيات الهادفة، وغرسها في نفوس الأطفال طوال الشهر الفضيل.

وأشارت الكعبي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن أطفال الشارقة تسعى إلى تنمية شخصية الطفل، ورعايتهم وصقل مواهبهم، موضحة أن مشاركة الطفل هذه السلوكيات مع أقرانه تشجعهم على القيام بها.

وأوضحت أن أطفال الشارقة تحرص على عرض المسابقة بطريقة مختلفة كل عام، واهتمت بتعزيز السلوكيات بطرق عديدة كمشاركات مجتمعية، مشيرة إلى أن المسابقة ركزت هذا العام في الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال على مستوى إمارة الشارقة، والدولة بشكل عام، ورأت أن تكون المشاركة بشكل أسبوعي لتشجيع الأطفال على المتابعة والتفاعل والمشاركة بشكل مستمر على مدار الأسبوع.

وأكدت مدير أطفال الشارقة بالوكالة، أنه سيتم تكريم الفائزين في المسابقة بمنحهم العديد من الجوائز القيمة من الجهات الراعية للمسابقة، وتستهدف المسابقة التي سلطت الضوء على 5 محاور سلوكية هادفة، وهي: الصحة، حفظ النعمة، المحافظة على البيئة، التعليم، وصلة الرحم، الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة على مستوى دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين، وتضمنت 3 مجالات، هي: تصوير مقطع فيديو، والتقاط صورة فوتوغرافية، والثالث حصول أعلى نقاط في الإجابة على أسئلة المحور الأسبوعي المخصص للمسابقة.