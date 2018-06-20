140 ألف فطرة وزعتها "خيرية الشارقة" بالإمارة

الشارقة 24:





وزعت فرق جمعية الشارقة الخيرية زكاة الفطر على مستحقيها وفقاً لأجندة وخطة وسجلات الجمعية، حيث تسلم المستحقون لها حصصهم قبيل انتهاء أيام شهر رمضان المبارك، وعبروا عن فرحتهم بها، كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجمعية وجهودها ودورها، حيث تسهم زكاة الفطر بإدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب الأفراد والأسر المستحقة والمتعففة، وبلغت زكاة الفطر التي وزعتها الجمعية 140 ألف فطرة، "أكياس أرز، كل كيس وزنه 3 كيلو غرام"، موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، ففي مدينة الشارقة من خلال المركز الرئيسي تم توزيع 97 ألف فطرة، وفي المنطقة الوسطى، 8 آلاف فطرة، منها 4 آلاف فطرة في مدينة الذيد، و2000 فطرة في مدينة المدام، 2000 فطرة في منطقة البطائح، أما في المنطقة الشرقية فبلغت 35 ألف فطرة، منها 15 ألف فطرة ففي خورفكان، و15 ألف فطرة في دبا الحصن، و5 آلاف فطرة في دبا الحصن.

وأكد عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ومديرها التنفيذي، أن الهدف من مشروع زكاة الفطر الذي يعتبر أحد عناوين حملة جود الرمضانية، حيث تكون الجمعية حلقة وصل بين المتبرعين الذين يرغبون في إخراج زكاة فطرهم، وبين المستحقين لهذه الزكا، فتنوب الجمعية عن المحسنين في توزيع هذه الزكاة على مستحقيها، بما يوفر على المتبرعين الوقت والجهد وعناء البحث عن الفقراء، خصوصاً أن الجمعية يتوافر لديها قائمة وسجل كامل بأسماء الحالات المستحقة، كما أن لديها آليات منظمة في توزيع هذه المستحقات وضمان وصولها لمستحقيها.

وتابع: إن مشروع زكاة الفطر يعمق المصداقية التي يكنها المحسنون للجمعية، ويؤكد على الشفافية التي تتعامل بها الجمعية مع صدقات وتبرعات المحسنين، كما أنه يجسد مبدأ التكافل الاجتماعي.

ولفت إلى أنه عادة ما إن يقترب شهر رمضان الفضيل من نهايته، تبدأ فرق ولجان جمعية الشارقة الخيرية بتوزيع زكاة الفطر على مستحقيها من الأسر، بما يسهم في إدخال الفرح إلى قلوب المستحقين.

مشيراً إلى أن كل تقوم به الجمعية من أعمال خير، ليست مِنّة من الجمعية، بل تعبر عن قيم أهل وسكان الإمارات، فتلك المساعدات التي نقدمها تجلب الفرح والبهجة لتجد لها مستقراً في قلوب وأفئدة المحتاجين، وما تقدمه الجمعية من مساعدات ومبادرات يصب في مصلحة الفقراء والمحتاجين، ويسهم في ترسيخ مكانة العمل الخيري والإنساني في إمارة الشارقة استجابة لدعوة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بشأن إعلاء قيمة العطاء بالإمارة، وتفعيلاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات وطبقات المجتمع.