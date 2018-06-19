بلدية الشارقة تنجز مشروع زراعة الجزيرة الوسطية في شارع الاتحاد

الشارقة 24 – وام:

أنجز قطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة، مشروع زراعة الجزيرة الوسطية في شارع الاتحاد بالإمارة، واستخدام المحابس الكهربائية الذكية المتطورة المستدامة التي تعمل بالبطارية كأول مرة في المشاريع الزراعية على المستوى الحكومي.

وتعمل البلدية من خلال منظومة عمل متطورة في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الزراعة والبيئة والذي بات يعتمد اعتماداً كلياً على التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المشاريع التي يقوم بها، بما يرسخ استراتيجية البلدية لتقديم كل خدماتها بالشكل الأمثل وعلى مستوى عالٍ من الجودة والتطور الكبير.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تعمل بخطى ثابتة وتميز مستمر وتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى الزراعة اهتماماً كبيراً حتى باتت الشارقة واحةً غناء تذخر بالمسطحات الخضراء والأشجار المتعددة والزهور الجميلة المتناثرة في مختلف مرافقها، ومن هذه الرؤية تعمل البلدية على زيادة مساحة الكساء الأخضر واستغلال جميع المناطق وزراعتها، بما يضفي على الإمارة جمالاً إبداعياً لتكون المكان الأمثل لقضاء أجمل الأوقات من قبل القاطنين والزوار.

وأشار الطريفي إلى أن البلدية باتت تعتمد على التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في كل المجالات والبحث عن أساليب ابتكارية سواء في مجال الريّ أو الزراعة، حيث سبق افتتاح مشروع الري الذكي الذي يعتبر إضافة نوعية لطريق وأساليب الري وانطلاقة متميزة لقطاع الزراعة والبيئة.