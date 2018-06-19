بدء التسجيل في دورة "أصدقاء الشرطة" الخميس

الشارقة 24:

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة بدء تسجيل الطلاب في الدورة الصيفية لـ "أصدقاء الشرطة"، التي تنظمها إدارة الإعلام والعلاقات العامـة، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية، إلكترونياً عبر موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة www.shjpolice.gov.ae، وذلك اعتباراً من الخميس الموافق 21 يونيو 2018، ولمدة أسبوعين، في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، بقاعة الشهداء بمقر القيادة برئاسة العميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وحضور المقدم حميد المشرخ مدير إدارة التدريب بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والمقدم محمد سعيد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة، والمقدم إسماعيل عبد الرحيم ناصر رئيس قسم الاسلحة والرماية بالأكاديمية، والنقيب أحمد مبارك الجنيبي مدير فرع المراسم والضيافة، وأعضاء اللجنة.

وقال العميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، إن دورة أصدقاء الشرطة تتسق مع رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمامه بالتنمية الثقافية للطفل وبناء ركائز المعرفة، وخطوة ضمن خطوات عدة تسعى من خلالها شرطة الشارقة إلى تعزيز دور المؤسسة الأمنية والشرطية في دعم جهود التنشئة الاجتماعية والتربية الفكرية وبناء القيم الثقافية لدى الأطفال والناشئين، من خلال نشر الثقافة الأمنية والتواصل المستمر مع الشباب والطلاب.

وأوضح العميد بن هديب أن دورة "أصدقاء الشرطة" الصيفية سوف تبدأ اعتباراً من يوم 8 يوليو2018 وتستمر حتى 16 أغسطس2018، وذلك في إطار دعم القيادة العامة لشرطة الشارقة لجهود التنشئة الاجتماعية، واهتمامها بإعداد جيل يتحمل تبعات المستقبل من خلال غرس القيم التي تعزز من ولائهم للوطن وإيمانهم بالدفاع عنه وحماية أمنه واستقراره، واكتساب الخبرات والمهارات التي تبنى قدراتهم وتشد من سواعدهم.

مضيفاً أن القيادة حددت شروط التسجيل بأن تتراوح أعمار المنتسبين بين 9 وحتى 17 سنة، وأن يكون المشترك لائقاً طبياً إلى جانب الحصول على موافقة ولي الأمر، كما وسيتم في هذا العام ولأول مرة فتح التسجيل لذوي الإعاقة ضمن صفوف المشاركين في الدورة، بالإضافة إلى الطلبة المقيمين إيماناً منها بأن كافة الأبناء لهم الحق في المشاركة بهذه الأنشطة التي تهدف الى تنمية روح المسؤولية، والانتماء للوطن، وتشكيل أصدقاء دائمين للشرطة في نشر الوعي الأمنية؛ بغض النظر عن جنسية الطالب.

داعياً أفراد المجتمع إلى التواصل معها عبر الهواتف التالية: مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى 065942357 - 065942345، والمنطقة الشرقية "خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن" على هاتف رقم 092082308.