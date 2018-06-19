حميد الجلاف: سحوبات عينية لتشجيع الجمهور على فحص مركباتهم

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

صرح المقدم حميد سعيد الجلاف نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة لـ "الشارقة 24" قائلاً: "تماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق وجعلها أكثر أماناً، وتعزيز الوعي المروري لقائدي المركبات، قامت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي "إينوك"، بإطلاق حملة مرورية تحت شعار "مركبتي مسؤوليتي"، الخاصة بالمركبات منتهية التسجيل".

وأضاف الجلاف لـ "الشارقة 24": "تهدف الحملة إلى توعية قائدي المركبات، وحث الأفراد على تجديد تراخيص مركباتهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين".

وتابع: "نظمت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة،سحوبات على هواتف ذكية للمراجعين، لمتابعة إجراءات فحص وإعادة تسجيل مركباتهم، بهدف تشجيعهم على فحص مركباتهم والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، وتشجيعهم على تجديد المركبة بانتظام لتجنب الحوادث والمخالفات".