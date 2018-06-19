العثمني يكرّم موظفي أكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة 24:

كرّم العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، الثلاثاء، بمكتبه العاملين بالأكاديمية من الضباط وصف الضباط والأفراد وأعضاء الهيئة التعليمية، الذين تركوا بصمات واضحة من خلال تطوير العمل وتحسين الأداء.

وأكد العقيد العثمني خلال لقائه بالمكرّمين أن الهدف من التكريم يرمي إلى غرس قيم العمل وتعميق الالتزام بالمبادئ والقيم العامة، وتعزيز ثقة الموظف بنفسه وبقيمة ما يقدمه من خدمات ومقترحات، وترسيخ الشعور لديه بأن هناك جهات عليا تراقب وتتابع أدائه.

ودعا العقيد العثمني إلى نشر الفكر الإبداعي بين الموظفين وتحفيز المرؤوسين في العمل لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم، وإرشاد الطلبة وحتى الموظفين من الجنسيات غير العربية إلى رفع المقترحات وتقديم الإسناد والمشورة لهم، من خلال توضيح آليات وطرق تقديم المقترحات ودعمها بالأرقام والمعطيات والبيانات التي تسهّل عملية تطبيقها على أرض الواقع، مثنياً في ختام حديثه على كافة المقترحات سواء التي تم تكريمها أو تلك التي لم ترتق الى منصة التكريم، لافتاً أن الأكاديمية تولي كافة الآراء والمقترحات أهمية كبيرة وتقّدر أصحابها والجهد الذي بُذل في إعدادها.

وفي ختام الحفل قام العقيد العثمني بتسليم الشهادات للمكرّمين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في دعم مسيرة الأكاديمية وتميزها في الجوانب التعليمية والتدريبية والمجتمعية.