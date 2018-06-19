جميلة القاسمي تشيد بجهود العاملين في "الشارقة لصعوبات التعلم"

الشارقة 24:

أشادت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتلمسه لاحتياجات المجتمع وتصوره للمستقبل الأفضل لجميع فئاته، منطلقاً في ذلك من إيمانه الراسخ وقناعته الأكيدة بأهمية وأحقية التعليم ضمن أفضل المستويات لجميع فئات المجتمع بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة ومن ذوي صعوبات التعلم.

وقالت: لمسنا هذا التلازم في فلسفة ورؤية سموه لحق التعليم الجيد لكل فئات المجتمع من توالي المبادرات وإصداره مرسومين أميرين متتاليين، الأول بإعادة إنشاء مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية استجابة للمتغيرات والتطورات التي استجدت في مجال العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، واتساع دورها ومجال عملها في التوعية بأسباب الإعاقة والوقاية منها والكشف المبكر وتطوير أساليب التعليم والتدريب والتأهيل، وصولاً إلى مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني بإنشاء مركز الشارقة لصعوبات التعلم كمكمل ومتمم لعمل المدينة يعمل بإشرافها ويخدم فئة لم تنل حقها الكافي من الاهتمام، وفي كل ذلك ربط متكامل وممارسة راقية لحق جميع الفئات في التعليم الجيد وبأفضل الوسائل والتقنيات.

وأوضحت أن ما تقوم به مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومركز الشارقة لصعوبات التعلم ليس إلا ترجمة صادقة وممارسة راقية لهذه التوجهات التي وضعت مصلحة المستفيدين على رأس اهتماماتها ومستقبلهم الأفضل منتهى غاياتها، ولخصت ذلك في عبارات مكثفة ذات دلالة عالية ومضامين عميقة ورؤية مشتركة تنص على مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والطلبة من ذوي صعوبات التعلم، وتوفير كل الاحتياجات الضرورية والمتطلبات الأساسية لضمان مستقبل أفضل وحياة كريمة لهم.

جاء ذلك في كلمة لسعادتها بمناسبة إصدار مركز الشارقة لصعوبات التعلم تقريره السنوي، أكدت فيها أن التقرير يرصد بدايات عمل المركز في سبتمبر 2016 وحتى نهاية العام 2017، وكل ما احتواه من جهود وأعمال وخدمات تخصصية تمثلت في سرعة إعداد الكادر الفني والإداري وتهيئته للعمل، والشراكات والاتفاقات التي تم عقدها للبدء من حيث انتهى الآخرون لا من حيث بدأوا، والإنجازات التي تحققت بفضل هذه الروح الإيجابية، وكل الفعاليات التي تم تنظيمها من محاضرات وندوات ولقاءات أسرية ودورات تدريبية، وأبرز هذه الفعاليات مؤتمر صعوبات التعلم الأول "لتعلم أفضل"، والأعداد الكبيرة من المستفيدين، هذا بالإضافة إلى العضويات العالمية التي أحرزها المركز واستعانته بأفضل الخبرات عربياً ودولياً وإشراكه نماذج ناجحة من الأشخاص ذوي صعوبات التعلم، وغيرها من الإنجازات الكثير، كلها دلائل ومؤشرات قوية على صوابية التوجه وجديّة الممارسات التي ستنعكس بشكل إيجابي على الطلبة من ذوي صعوبات التعلم وأسرهم.

وأشادت الشيخة جميلة القاسمي بجهود جميع العاملين في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الذين تداعوا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتضافرت جهودهم المباركة مع الجهود الحثيثة لأوائل العاملين في المركز والنخبة المختارة منهم، وعملوا جميعاً بإخلاص وتفان، لضمان انطلاقة قوية مباركة وسريعة لهذا المركز والبدء في تقديم خدمات متخصصة متميزة للطلبة ذوي صعوبات التعلم بدون أي تمييز وصولاً إلى الطموح المنشود والغاية المتوخاة.

من جانبها عبرت الاستاذة هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم عن سعادتها الكبيرة بصدور التقرير السنوي، والتأكيد على رؤية المركز المتمثلة بأن يكون رائداً في مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي صعوبات التعلم في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعمل على تحقيق رسالته في ضمان حياة كريمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم، من خلال التشخيص والتدخل المبكرين وبرامج الإرشاد الأسري الوظيفي واقتراح البرامج التعليمية المتخصصة والتدخلات الفردية المناسبة، وتقديم التدريب والاستشارات التربوية والاجتماعية والنفسية للأشخاص ذوي صعوبات التعلم، ومساندة المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر العاملة في مجال التعليم والتوعية بصعوبات التعلم واحترام الاختلاف وتمكين المتميزين من الأشخاص ذوي صعوبات التعلم من الوصول إلى أقصى درجات النجاح.

ضم التقرير السنوي للمركز بالإضافة إلى كلمة مدير المدينة العام نبذة عن تأسيس المركز ورؤيته ورسالته وأهدافه وأهم الإنجازات التي حققها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها والفعاليات التي ينظمها وكان من أهمها مؤتمر صعوبات التعلم واليوم الخليجي لصعوبات التعلم والدورات التدريبية والمحاضرات والندوات وقد وصل إجمالي عدد المشاركين في فعاليات المركز إلى 1199 مشاركاً.