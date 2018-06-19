ثابت الطريفي: بلدية الشارقة تؤكد التزامها بساعة الترشيد

الشارقة 24:





تعهد سعادة ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بالالتزام بأهداف ومبادئ مبادرة ساعة الترشيد، مشيراً إلى أن المبادرة هي بداية الالتزام بالممارسات السليمة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه والاستخدام الأمثل لها، فبلدية مدينة الشارقة دائماً ما تسعى إلى تحقيق هذا الهدف.

وأكد الطريفي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على أن هذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عام 2015 تعكس اهتمام سموه الكبير بالبيئة والمحافظة عليها، وضرورة ترسيخ ثقافة ترشيد الماء والكهرباء والاستخدام الأمثل للطاقة.

واعتبر أن ترشيد استخدام الطاقة عاملاً أساسياً للحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية، ويأتي ذلك من خلال إغلاق الأجهزة الكهربائية غير الضرورية والاهتمام بالصيانة الدورية بهدف المحافظة على الطاقة من أجل الأجيال القادمة، والاستخدام الأمثل لها لتصبح الشارقة مدينة الترشيد.

وأشار سعادته إلى أن بلدية مدينة الشارقة تحرص على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، والمشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات ودعم جهود الدوائر الحكومية الأخرى، لتقديم كل الخدمات للإمارة وتقديم الدعم اللازم، حيث يأتي ذلك ضمن استراتيجية البلدية التي تعمل على نطاق واسع مع الدوائر الأخرى.