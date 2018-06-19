مجلس ضاحية الرحمانية يكرم أئمة المساجد على جهودهم في شهر رمضان

الشارقة 24:

في مبادرة جديدة، نظم مجلس ضاحية الرحمانية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، مساء أمس الإثنين، حفلاً، في إطار احتفالاته بعيد الفطر السعيد، لتكريم أئمة المساجد في منطقة الرحمانية، تقديراً لجهودهم وإحيائهم للشعائر خلال شهر رمضان الكريم.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في مكتبة جامع سعيد بن عثمان بن عفان، عدد من أهالي الرحمانية، بجانب حضور عضوي مجلس ضاحية الرحمانية عاطف كراني وعبد الرحمن كرم.

وجرى خلال الحفل الإشادة بجهود أئمة المساجد على ما بذلوه من أدوار طيبة مباركة في إحياء ليالي شهر رمضان الكريم، والتي نالت إشادة الأهالي بشكل كبير.

كما وقام مجلس الضاحية بتوزيع العيديات على الأطفال وتهنئة الجميع بحلول عيد الفطر السعيد.

وأشار عاطف كراني عضو مجلس ضاحية الرحمانية إلى حرص مجلس ضاحية الرحمانية على الإشادة بكافة الجهود التي تبذل لخدمة المواطنين والمقيمين، والتي من بينها جهود أئمة المساجد وما يبذلونه من أجل إقامة الشعائر والتواصل مع المواطنين وإحياء الليل في الصلاة.

بدوره، أشار عبد الرحمن كرم عضو مجلس ضاحية الرحمانية إلى أن مجلس الضاحية بات يؤدي أدواراً جديدة وأصبح وثيق الصلة بالأهالي.