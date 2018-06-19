نادي الشارقة الرياضي يطلق مشروع الرعاية التربوية والتعليمية للاعبيه

الشارقة 24:





تزامناً مع قرب امتحانات الفصول التعليمية، أطلق نادي الشارقة الرياضي فعاليات مشروع الرعاية التربوية والتعليمية للاعبي النادي من كافة الفرق الرياضية الفردية والجماعية، بهدف رفع نسبة التحصيل العلمي للاعبين خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2017.

وتحرص إدارة النادي من خلال تنظيم هذا البرنامج بشكل دوري إلى جعل النادي بيئة جاذبة للاعبين وأولياء أمورهم، لتحقيق أقصى رعاية تعليمية للطلبة اللاعبين من الصف 4 وحتى 12، بهدف تحقيقهم أعلى المعدلات مع نهاية العام الدراسي.

ويعتبر البرنامج ضمن مبادرات مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي التي ترمي في مجملها إلى تقديم دروس تقوية في جميع المواد الدراسية من قبل نخبة من معلمي وزارة التربية والتعليم المتميزين، بإشراف الأستاذ جاسر المحاشي.

وتستمر فعاليات المشروع الذي ينظم حالياً بمقر النادي إلى نهاية امتحانات نهاية العام الدراسي في 27 من الشهر الجاري.

وأبدى عدد من اللاعبين وأولياء أمورهم ارتياحهم بهذا النهج لإدارة نادي الشارقة الرياضي، الذي يؤكد حرصها الدائم على مصلحة اللاعبين.