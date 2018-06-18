"الشارقة للعمل التطوعي" تسدل الستار على فعالياتها الرمضانية

الشارقة 24:

مع نهاية شهر رمضان المبارك، اختتمت جائزة الشارقة للعمل التطوعي فعالياتها الرمضانية التي تضمنت عدداً من الفعاليات، والتي تمثلت في المجلس الرمضاني الذي عقد للرجال وآخر للنساء، وكذلك تم طرح مسابقات ثقافية باسم "مسابقات جائزة الشارقة للعمل التطوعي الرمضانية" عبر حساب الجائزة على شبكة التواصل الاجتماعية؛ وكذلك إطلاق البطاقات والرسائل التوعوية التي تهدف إلى نشر الثقافة العامة والمعلومات الدينية التي تتناسب مع أجواء هذا الشهر الفضيل.

وقالت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة؛ نظراً لمكانة الجائزة ودورها البناء في النهوض بالأعمال التطوعية بين أفراد المجتمع، فإن الجائزة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى الالتزام التام بقيم المسؤولية المجتمعية عبر تنفيذ وتطبيق البرامج الموجهة للمجتمع، لتأكيد القيم البناءة في ترسيخ النهج التطوعي والخيري والتوعوي.

حيث تم خلال المجالس الرمضانية، مناقشة مختلف القضايا التي تتناسب مع الشهر الفضيل وطرح الأفكار والمستجدات في مجال العمل التطوعي، بهدف الاستفادة من الخبرات والأفكار التي يطرحها المشاركون، وكذلك خلق أجواء مفعمة بالجوانب التوعوية والروحانية، فضلاً عن تحفيز أفراد المجتمع على العمل والتفاعل مع مختلف الفعاليات التطوعية، وكذلك المشاركة فيها.

"رمضان غيمة عطاء"

وانطلق المجلس الرمضاني المخصص للنساء في مجلس ضاحية مغيدر؛ بمحاضرة عنوانها "رمضان غيمة عطاء" ألقتها الواعظة موزة أحمد الشامسي؛ للتعريف بأهمية العمل التطوعي خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يتضاعف الأجر والثواب؛ فضلاً عن أن الشهر الفضيل يعد بوابة لاغتنام الأجر والثواب من عند الله، بحضور القيادات النسائية بالمجتمع، وفريق "الخير والبركة" التطوعي المكون من كبيرات السن.

"رمضان شهر التطوع والعطاء"

كما أقيم المجلس الرمضاني المخصص للرجال بمجلس ضاحية مويلح لمناقشة أهمية دور العمل التطوعي ودور المجالس والفرق التطوعية وأفراد المجتمع في النهوض بالعمل التطوعي بشكل جذاب وعملي، حيث استضاف المجلس المختصين من أصحاب الخبرات في مجال العمل التطوعي، ورؤساء الفرق التطوعية، ورواد العمل التطوعي.

وجاء انعقاد المجالس الرمضانية لتعكس مدى أهمية العمل التطوعي، والبرامج التطوعية الهادفة، وكذلك خلق أجواء مفعمة بالجوانب التوعوية والروحانية فضلاً عن تحفيز أفراد المجتمع على العمل والتفاعل مع مختلف الفعاليات التطوعية، وكذلك المشاركة فيها.

مسابقات توعوية

كما شملت مبادرات "الجائزة" الرمضانية؛ تم طرح مسابقات ثقافية باسم "مسابقات جائزة الشارقة للعمل التطوعي الرمضانية" عبر حساب الجائزة على منصة "الإنستغرام"، والتي فاز بها تسع متسابقين من أفراد الجمهور؛ وكذلك إطلاق 12 من البطاقات والرسائل التوعوية التي تهدف إلى نشر الثقافة العامة والمعلومات الدينية التي تتناسب مع أجواء هذا الشهر؛ بين أفراد المجتمع.