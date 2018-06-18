بلدية الحمرية تشارك موظفيها فرحة العيد

الشارقة 24:

شاركت بلدية الحمرية موظفيها فرحة عيد الفطر السعيد، بعد استئناف العمل، صباح الإثنين، حيث وزعت الحلويات وبطاقات المعايدة والورود على الجميع.

وهنأت بلدية الحمرية في إطار حرصها على توطيد العلاقات الاجتماعية وتهيئة بيئة عمل مثالية وأسرية الجميع في مختلف الإدارات والأقسام، وكذلك الفئات المساندة بقدوم العيد، بما فيهم مراجعي البلدية والزوار.

وأشار مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، إلى أهمية تعزيز العلاقات بين كافة كوادر البلدية من خلال استثمار الأعياد في تعزيز تلك الغايات، وأكد أن بلدية الحمرية قامت بمشاركة موظفي ومتعاملي البلدية فرحة حلول عيد الفطر المبارك.