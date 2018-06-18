خميس السويدي: 644 خدمة مجانية قدمتها "الضواحي" خلال النصف الأول من 2018

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قدمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة 644 خدمة مجانية خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري، أي منذ 1-1- 2018 حتى اليوم الموافق 18-6-2018.

صرح سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، لـ "الشارقة 24": "أن الخدمات المجانية التي تقدمها الدائرة شملت حجز مجالس الضواحي في جميع مناطق الإمارة، وتركيب خيم العزاء مع تقديم خدمات الضيافة، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية، إضافةً إلى متابعة سداد الديون المترتبة على المتوفين المعسرين".

حيث بلغت خدمة حجز مجلس الضاحية 28 طلباً، وخدمة ترتيب خيمة عزاء 244 طلباً، وخدمة الضيافة 270 طلباً، وخدمة اللوحات الإرشادية 102 خدمة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

4 مجالس جديدة قريباً

وأشار السويدي لـ "الشارقة 24" إلى أن هناك 6 مجالس تم إنشاؤها في إمارة الشارقة وهي مجلس ضاحية مغيدر، ومجلس ضاحية مويلح، ومجلس ضاحية الخالدية، ومجلس ضاحية الرحمانية، ومجلس ضاحية واسط، ومجلس ضاحية الزبارة في مدينة خورفكان، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري من خلال عدد من الأدوار الاجتماعية، مؤكداً أن الدائرة على وشك استلام 4 مجالس جديدة في إمارة الشارقة منها مجلس في منطقة الرحمانية وآخر في مدينة الذيد ومجلسين في مدينة خورفكان.

دعم واهتمام

وأكد رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، أن الدائرة تحظى باهتمام ودعم كبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتنفيذ توجيهات سموه المستمرة وتأكيد دور الدائرة الفاعل في خدمة المواطنين، وتدعيم الروابط والعلاقات الاجتماعية بين أبناء المنطقة الواحدة.

أهداف واختصاصات

وقال خميس بن سالم السويدي: "إن هناك أهداف للدائرة تتمثل في توفير المعيشة اللائقة للمواطنين، باعتبارها حقاً أساسياً لهم، وإيجاد وترسيخ عناصر الثقافة المجتمعية الإيجابية، واستغلال الإمكانات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتهيئة السكن والخدمات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية، من أجل تقوية الترابط بين أفراد ومكونات المجتمع، والحفاظ على الأمن العام، ومواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة."

وأضاف: "أن المجالس تعمل أيضاً على رصد ومتابعة احتياجات الأهالي وإبلاغ الدائرة بها لاتخاذ ما يلزم، وتوعية أفراد الجمهور بمخاطر الانحرافات الاجتماعية والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، واستثمار طاقات ومهارات أفراد المجالس في خدمة مجتمعهم والمساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثقافي".

وفي ختام حديثه، أكد السويدي أن الدائرة تتعاون مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية لإقامة مناسباتهم المختلفة من ندوات ومحاضرات وغيرها من الأمور الثقافية، إضافة إلى استغلال جميع مناسبات الأهالي في المجالس الموجودة.