مجلس ضاحية الخالدية يعزز الروابط الأسرية في عيد الفطر

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرص مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، على تعزيز العلاقات الاجتماعية وتقوية الروابط الأسرية بين أهالي الضاحية، احتفل المجلس بمناسبة عيد الفطر طوال الأيام الماضية، وسط حضور كثيف من الأهالي، حيث قدم ضيافة عيد الفطر إلى أهالي الضاحية، ووزع العيدية على أبناء الأهالي، صاحبها جلسات حوارية وتهاني بين الأهالي بهذه المناسبة السعيدة.

وحرص المجلس على استقبال الأهالي والاحتفال بهم، حيث قدم عبد الرحمن بن هده واجب ضيافة الإفطار وفوالة العيد التي اجتمع حولها أهالي الضاحية مع وأبنائهم وجيرانهم والمعارف والأصدقاء.

وبهذه المناسبة، قال سعادة خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية: "نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركة"، وتابع: "أشكر دائرة شؤون الضواحي والقرى ومجلس الخالدية على التعاون المثمر والمستمر".