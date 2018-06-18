مجلس ضاحية مغيدر يستقبل المواطنين في عيد الفطر المبارك

الشارقة 24:

استقبل مجلس ضاحية مغيدر طوال أيام عيد الفطر المبارك كافة المواطنين القاطنين في الأحياء التابعة للضاحية، في إطار فعالياته الاجتماعية الرامية إلى تعزيز ترابط الأسر وتماسكها.

وسجلت الضاحية حضور العشرات من الأسر طوال أيام العيد، وحرص عبد الرحمن بن كامل الشامسي رئيس مجلس ضاحية مغيدر على استقبال الأهالي، يرافقه أعضاء مجلس الضاحية والكوادر العاملة، وتبادلوا التهاني والتبريكات بحضور العيد.

وأشار الشامسي إلى أن رسالة الضاحية تتمثل في تمتين العلاقات بين الأسر، في إطار ما يتطلع ويوجه به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بقيام مجلس الضاحية ضمن كوكبة مجالس الضواحي بدور اجتماعي بارز، بجانب إدخال البهجة والسعادة على قلوب الجميع.

وأوضح أن مجلس الضاحية نجح طوال أيام العيد في رسم صورة مشرقة لترابط الأهالي وتزاورهم، في إطار ما يسعى إليه من مشاركة مجتمعية تحقق التواصل الأسري بين الجميع.