"رواد" تشيد بحزمة قرارات مجلس الوزراء الاقتصادية

الشارقة 24:

أشاد سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، بمجموعة القرارات الاستراتيجية التاريخية التي تهدف إلى ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة والتي اتخذها مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مؤكداً أن هذه القرارات ستكون داعماً كبيراً في تحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن أنها ستعمل على تعزيز مكانة الإمارات في كونها بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

وأضاف حمد المحمود: "أن القرارات التي عمدت الحكومة إلى اتخاذها خلال الشهرين الماضيين شملت كافة النواحي والقطاعات في المجتمع الإماراتي، الأمر الذي سيسهم في تحقيق قفزات نوعية في أداء الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقاً كبيرة أمام توفير فرص عمل ومجالات استثمارية جديدة في الدولة، ما ينعكس إيجابياً على استقطاب الكفاءات، إضافةً إلى الحفاظ على الكفاءات والخريجين من جامعات الدولة من مختلف الجنسيات".

وتابع: "أن حزمة قرارات مجلس الوزراء تعطي رسالة بالثقة الكبيرة التي أصبح العالم يوليها للدولة، لتميزها وتفردها من حيث البيئة المؤهلة والداعمة لأصحاب الاستثمارات والأفكار الاقتصادية المتطورة."